В Польше рассказали о расширении санкционного списка ЕС по Белоруссии
В санкционном списке Евросоюза в отношении Белоруссии может быть 40-50 имён, а может, и больше, заявил в четверг, 10 сентября министр иностранных дел Польши Петр Вавжик во время выступления в польском сенате.
По словам главы МИД, Варшава хочет, чтобы этот список был как можно шире, передаёт РИА Новости. Польские власти рассчитывают, что перечень будет открытым, чтобы его можно было дополнять.
Вавжик добавил, что Польша настаивает на введении санкций против представителей силовых ведомств Белоруссии.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники передавало, что в санкционном списке будет 31 фамилия, но не будет президента Александра Лукашенко. Предполагалось, что ЕС утвердит санкции в сентябре. Позже другие СМИ узнали, что меры против белорусских чиновников пока не одобрил Кипр, пытающийся таким образом решить вопрос с нужными ей санкциями против Турции.
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