СМИ: Кипр блокирует введение санкций ЕС против Белоруссии
Санкции Евросоюза в отношении высокопоставленных чиновников из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко могут не вступить в силу в сентябре из-за позиции Кипра. Об этом сообщили источники Bloomberg и немецкого агентства DPA.
Для введения санкций нужно одобрение всех 27 стран-участниц ЕС. Кипр, однако, настаивает, что в таком случае нужно вводить санкции против семи турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа в экономической зоне Кипра.
Накануне о том, что Кипр согласится на «антибелорусские» санкции только в случае введения санкций против Турции, писало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В публикации отмечалось, что для Брюсселя такое поведение Никосии неприемлемо, поскольку ЕС уже неоднократно заявлял о скором вступлении в силу санкций против белорусских чиновников, сообщает «Свободная пресса».
Источники Reuters ранее указывали, что в «чёрном списке» ЕС окажется 31 высокопоставленный чиновник из Белоруссии. Среди них будет, например, глава МВД республики Юрий Караев, но не будет президента Александра Лукашенко.
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