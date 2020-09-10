СМИ: Кипр блокирует введение санкций ЕС против Белоруссии

Для введения санкций нужно одобрение всех 27 стран-участниц ЕС. Кипр, однако, настаивает, что в таком случае нужно вводить санкции против семи турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа в экономической зоне Кипра.

Накануне о том, что Кипр согласится на «антибелорусские» санкции только в случае введения санкций против Турции, писало немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В публикации отмечалось, что для Брюсселя такое поведение Никосии неприемлемо, поскольку ЕС уже неоднократно заявлял о скором вступлении в силу санкций против белорусских чиновников, сообщает «Свободная пресса».

Источники Reuters ранее указывали, что в «чёрном списке» ЕС окажется 31 высокопоставленный чиновник из Белоруссии. Среди них будет, например, глава МВД республики Юрий Караев, но не будет президента Александра Лукашенко.

