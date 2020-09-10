Эксперт объяснил причину отказа Кипра поддержать санкции ЕС против Лукашенко
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН рассказала, что демарш Кипра обусловлен внутренней ситуацией в ЕС.
Санкции Евросоюза в отношении высокопоставленных чиновников из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко могут не вступить в силу в сентябре из-за позиции Кипра. Об этом сообщили источники Bloomberg и немецкого агентства DPA. Для введения санкций нужно одобрение всех 27 стран-участниц ЕС. Кипр, однако, настаивает, что в таком случае нужно вводить санкции против семи турецких компаний, которые ведут буровые работы на спорном участке шельфа в экономической зоне Кипра.
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН рассказала, что у Кипра есть замороженный и длительный конфликт с Турцией по проблеме Северного Кипра.
Островное государство в составе ЕС пытается использовать вопрос санкций против Лукашенко в своих интересах.
«Кипр пытается вернуть внимание чиновников ЕС к своим внутренним проблемам», - сказала она.
Шумицкая пояснила, что экономика Кипра во многом независима от ЕС, так как она живет за счет офшоров, но и Турция выполняет важную для Европы роль, сдерживая поток мигрантов из Сирии. Проблема согласования этих двух проблем – конфликта Кипра и Турции и необходимости предотвращения нового миграционного кризиса – и будет предметом переговоров, а не судьба Лукашенко и санкций против него, заключила эксперт.
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