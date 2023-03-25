В Польше призвали ФРГ отправлять Украине больше оружия
Германии нужно направлять больше оружия Украине, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил в интервью Politico.
«Германия должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день», — отмечает Моравецкий .
По мнению польского политика, Берлин оказался не так щедр по отношению к Киеву, как хочет показать. Моравецкий подчеркнул, что констатирует очевидный факт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri заявил, что украинская армия пока не может начать контрнаступление на восточном направлении.
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