Зеленский заявил, что Украина пока не может перейти в контрнаступление
Украинская армия пока не может начать контрнаступление на восточном направлении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японской газете Yomiuri.
«Без танков, артиллерии и [реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил глава государства.
Зеленский сообщил о серьезной нехватке боеприпасов. В Киеве ожидают, что партнеры поставят необходимое вооружение.
Кроме того, Зеленский заявил, что для возобновления мирного диалога Киева и Москвы «не сформировано никаких условий». Также украинский президент сообщил, что страна не получала предложений со стороны Китая о посредничестве или организации переговоров.
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