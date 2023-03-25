Зеленский заявил, что Украина пока не может перейти в контрнаступление

«Без танков, артиллерии и [реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», — отметил глава государства.

Зеленский сообщил о серьезной нехватке боеприпасов. В Киеве ожидают, что партнеры поставят необходимое вооружение.

Кроме того, Зеленский заявил, что для возобновления мирного диалога Киева и Москвы «не сформировано никаких условий». Также украинский президент сообщил, что страна не получала предложений со стороны Китая о посредничестве или организации переговоров.

