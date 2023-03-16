Шольц анонсировал бесперебойное снабжение Украины оружием
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на саммите Евросоюза будет достигнута договоренность о бесперебойных поставках оружия украинской армии, сообщает Интерфакс.
«Нужно добиться еще более качественных, непрерывных поставок», - отметил Шольц.
Анонсировал Шольц и дальнейшее санкционное давление на Россию. Особо онт подчеркнул, что Германия за последний год избавилась от зависимости от российских угля, нефти и газа. Все это, по его словам, не привело к экономическому спаду или проблемам на предприятиях.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин объявил о готовности девяти стран Запада передать Украине в общей сложности свыше 150 танков Leopard германского производства. Он отметил, что коалиция государств, жертвующих безвозмездно эти боевые машины Киеву увеличивается, сообщает НСН.
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