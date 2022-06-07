В Польше предложили отключить от SWIFT все российские банки
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что от международной системы обмена SWIFT следует отключить все российские банки, сообщает РИА Новости.
По его мнению, важным шагом в направлении обеспечения независимости стран Европы от российских энергоносителей стал шестой пакет санкций против России, но необходимо двигаться дальше.
«Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций... полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — заключил он.
Ранее Евросоюза утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает частичный запрет на поставки российской нефти, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции, а также персональные санкции в отношении представителей российских силовых структур, предпринимателей и журналистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 259 / сут.
Умерли
380 тыс.+73 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+5 135 / сут.
- Зеленский отказался пускать российские корабли в украинские порты
- Организаторы фестиваля «Стереолето» отменили выступление Манижи
- Путин вновь заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян
- Кадыров заявил о массированном наступлении в ЛНР
- Шойгу заявил о восстановлении железнодорожных участков до Крыма
- В Польше предложили отключить от SWIFT все российские банки
- Зеленский снова заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным
- Первые 15 ресторанов нового McDonald's откроются в Москве и Подмосковье 12 июня
- Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о легализации параллельного импорта
- Опрос: Более трети россиян заявили об ухудшении своего материального положения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru