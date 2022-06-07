В Польше предложили отключить от SWIFT все российские банки

По его мнению, важным шагом в направлении обеспечения независимости стран Европы от российских энергоносителей стал шестой пакет санкций против России, но необходимо двигаться дальше.

«Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций... полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT», — заключил он.

Ранее Евросоюза утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает частичный запрет на поставки российской нефти, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и белорусского Банка развития и реконструкции, а также персональные санкции в отношении представителей российских силовых структур, предпринимателей и журналистов.

