Медведев оценил шестой пакет европейских санкций против России

Очередной пакет санкций Евросоюза в отношении России направлен на то, чтобы устроить «пожар мировой революции в экономике». Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал политик в своем Telegram-канале.

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Медведев прокомментировал решение о введении поэтапного эмбарго на российскую нефть, отметив, что Европе придется искать сырье такого же качества и столкнуться с дефицитом отдельных видов топлива, пишет RT. При этом, по мнению политика, ЕС будет искать «серые» схемы для получения сырья из РФ в обход «собственных идиотских санкций».

Также Медведев раскритиковал введение ограничений против Национального расчетного депозитария, направленное на объявление дефолта в России. Однако РФ «никогда не отказывалась платить»; в нынешних условиях получится, что «России не заплатят, Россия не вернет», и по инвестиционной сфере будет нанесен «сокрушительный удар».

Кроме того, зампред Совбеза высказался об отключении российских банков от международной системы SWIFT, отметив, что эта попытка «серьезно» уколоть оказалась безуспешной.

По словам Медведева, Европа может продолжать вводить новые, «100500-е» санкционные пакеты.

«Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — заключил Медведев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДмитрий Медведев
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