Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
В Белоруссии прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, глава ЦИК республики вручила ему удостоверение главы государства, сообщили РИА Новости.
Ранее портал Tut.by писал, что рядом с Дворцом независимости в Минске проходит неизвестное мероприятие. По информации СМИ, там находится много людей в костюмах, а также автобусов и грузовиков с военными, включая роту почетного караула.
Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, пообещав сделать это «ближе ко времени» церемонии.
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