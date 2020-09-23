Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

В Белоруссии прошла инаугурация президента Александра Лукашенко, глава ЦИК республики вручила ему удостоверение главы государства, сообщили РИА Новости.

Ранее портал Tut.by писал, что рядом с Дворцом независимости в Минске проходит неизвестное мероприятие. По информации СМИ, там находится много людей в костюмах, а также автобусов и грузовиков с военными, включая роту почетного караула.

Ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт отказалась назвать дату его инаугурации, пообещав сделать это «ближе ко времени» церемонии.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнаугурацияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры