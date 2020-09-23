Новости за ночь: Лукашенко запретил импорт товаров из Польши

Издание предполагает, что запрет появился, чтобы спасти валютные резервы Белоруссии. Кроме того, таким шагом президент Александр Лукашенко намерен показать, что его слова о закрытии границ с Польшей и Литвой не являются пустым звуком, передает news.ru.

В понедельник, 21 сентября Польша, Литва и Румыния обратились в ЕС с просьбой дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, передает RT.

Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, получит ли бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская от ЕС настоящие деньги.

«Реальная власть находится у Еврокомиссии, а главы МИД ЕС до сих пор не могут принять санкции против Белоруссии, хотя ими угрожают с 10 августа. Поэтому, поскольку все решения о помощи ЕС, особенно денежной, являются консенсусными, то добиться такой помощи будет сложно – если одна страна возражает, то никакой помощи не будет», - отметил эксперт.



