Новости за ночь: Лукашенко запретил импорт товаров из Польши
Белорусская таможня перестала пропускать на территорию страны любые польские товары. Туристам на границе предлагают избавиться от польских покупок, пишет Gazeta Wyborcza.
Не позволяется провезти пачку кофе, шоколадные конфеты и даже рулон туалетной бумаги, сделанный в Польше.
Издание предполагает, что запрет появился, чтобы спасти валютные резервы Белоруссии. Кроме того, таким шагом президент Александр Лукашенко намерен показать, что его слова о закрытии границ с Польшей и Литвой не являются пустым звуком, передает news.ru.
В понедельник, 21 сентября Польша, Литва и Румыния обратились в ЕС с просьбой дать Белоруссии безвизовый режим, доступ к финансовым институтам и помощь в присоединении к ВТО, передает RT.
Политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, получит ли бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская от ЕС настоящие деньги.
«Реальная власть находится у Еврокомиссии, а главы МИД ЕС до сих пор не могут принять санкции против Белоруссии, хотя ими угрожают с 10 августа. Поэтому, поскольку все решения о помощи ЕС, особенно денежной, являются консенсусными, то добиться такой помощи будет сложно – если одна страна возражает, то никакой помощи не будет», - отметил эксперт.
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