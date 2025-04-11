В Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге. По его словам, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию Кремля Трампу.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа уже провели встречу в Петербурге в пятницу днем.

