В Петербурге началась встреча Путина и Уиткоффа

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского главы Стива Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге. На видео, которое опубликовал Кремль, политики с улыбкой пожали друг другу руки.

Кремль с осторожным оптимизмом оценил диалог между РФ и США

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Уиткоффом в Петербурге. По его словам, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию Кремля Трампу.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа уже провели встречу в Петербурге в пятницу днем.

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ФОТО: Стоп-кадр пресс-службы Кремля
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинСанкт-Петербург

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