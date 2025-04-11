Дмитриев встретился с Уиткоффом в гостинице в Петербурге

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

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СМИ также опубликовали видео, на котором видно, как Уиткофф покидает гостиницу и садится в автомобиль.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Стивен Уиткофф прибыл в Россию. Также представитель Кремля пообещал своевременно сообщить, если президент РФ Владимир Путин встретится с Уиткоффом. Российский глава работает в пятницу в Санкт-Петербурге, также сообщал его пресс-секретарь.

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ФОТО: РИА Новости
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