Дмитриев встретился с Уиткоффом в гостинице в Петербурге
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
СМИ также опубликовали видео, на котором видно, как Уиткофф покидает гостиницу и садится в автомобиль.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Стивен Уиткофф прибыл в Россию. Также представитель Кремля пообещал своевременно сообщить, если президент РФ Владимир Путин встретится с Уиткоффом. Российский глава работает в пятницу в Санкт-Петербурге, также сообщал его пресс-секретарь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru