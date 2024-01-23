В Пентагоне сообщили, что США и союзники обучили уже 118 тысяч украинских военных

По его словам, Вашингтон подготовил 18 тысяч военных Украины, в том числе порядка 16,3 тысячи военных на базе в ФРГ. О'Доннелл подчеркнул, что на сегодняшний день еще порядка 1,5 тысячи украинцев проходят боевую подготовку.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что Москва превосходит Киев по качеству подготовки воинских частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, передает «Радиоточка НСН».

