В Пентагоне сообщили, что США и союзники обучили уже 118 тысяч украинских военных

Соединенные Штаты и порядка 30 их стран-партнеров обучили 118 тысяч украинских военных на объектах в разных государствах мира. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла.

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По его словам, Вашингтон подготовил 18 тысяч военных Украины, в том числе порядка 16,3 тысячи военных на базе в ФРГ. О'Доннелл подчеркнул, что на сегодняшний день еще порядка 1,5 тысячи украинцев проходят боевую подготовку.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил, что Москва превосходит Киев по качеству подготовки воинских частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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