Украинский генерал признал превосходство России в подготовке подразделений

По его словам, российские военные организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку и «достигают определенных успехов». Генерал также указал на то, что Москва успешно использует FPV-дроны по всей линии фронта.

Ранее стало известно, что в России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

