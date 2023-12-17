Украинский генерал признал превосходство России в подготовке подразделений

Москва превосходит Киев по качеству подготовки воинских частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, сообщил в эфире «Пятого канала» генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

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По его словам, российские военные организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку и «достигают определенных успехов». Генерал также указал на то, что Москва успешно использует FPV-дроны по всей линии фронта.

Ранее стало известно, что в России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссийская Армия

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