Украинский генерал признал превосходство России в подготовке подразделений
Москва превосходит Киев по качеству подготовки воинских частей и ведет грамотное формирование новых подразделений, сообщил в эфире «Пятого канала» генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.
По его словам, российские военные организовали подготовку и формирование новых частей и подразделений, которые проходят хорошую подготовку и «достигают определенных успехов». Генерал также указал на то, что Москва успешно использует FPV-дроны по всей линии фронта.
Ранее стало известно, что в России запустят в серийное производство FPV-дрон «Воробей» для нужд СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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