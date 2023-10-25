Летчики ВСУ начали обучение основам пилотирования F-16
Небольшая группа украинских летчиков начала обучение основам пилотирования истребителей F-16, сказал в беседе с РИА Новости представитель ВВС США.
Обучение проходит в американском штате Аризона. Летчики получат базовые знания и навыки пилотирования. Ожидается, что программа подготовки рассчитана на несколько месяцев.
Ранее в Белом доме заявили, что США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Киев получит самолеты после завершения подготовки пилотов.
Советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Киев хочет получить от Швеции истребители Gripen и американские самолеты F-35, передает «Радиоточка НСН».
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