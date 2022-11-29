В парламенте Крыма заявили, что Украина как государство не переживет зиму
Украина как государство и украинские войска не переживут предстоящую зиму, считает вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
«Я абсолютно четко скажу, что будет в ближайшее время - украинская армия и украинская государственность не переживут эту зиму. В течение нескольких ближайших недель коллапс в экономической и энергетической сферах достигнет своего пика», — отметил Бобков.
Кроме того, парламентарий считает, что украинская армия продолжит терпеть поражения. По словам Бобкова, ВСУ уже теряют контроль над рядом населенных пунктов на Донбассе, «и эта тенденция будет только возрастать».
Ранее аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель заявил, что Украина не сможет пережить зиму без поддержки Запада, напоминает Ura.ru. Эксперт отметил, что страна столкнулась с проблемами в энергетической сфере, украинские поставщики нуждаются в оборудовании для восстановления электростанций и материально-технической помощи для планирования отключений электроэнергии, указывает РИА ФАН.
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