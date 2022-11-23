Кличко назвал предстоящую зиму самой тяжелой со времен Второй мировой
Предстоящая зима может стать тяжелейшей для Киева со времен Второй мировой войны. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко изданию Bild.
По словам градоначальника, нужно быть готовыми к худшему сценарию, при котором произойдет повсеместное отключение электроэнергии, а температура опустится еще ниже. Кличко отметил, что в этом случае власти будут вынуждены пойти на эвакуацию части столицы. При этом подчеркнул, что не желает такого развития событий.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о возможном замедлении боевых действий на Украине зимой. Об этом заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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