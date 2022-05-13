В парламенте Крыма допустили объединение южных регионов Украины в государство

Председатель парламента республики Крым Владимир Константинов в эфире «Соловьев. LIVE» заявил, что будущее южных украинских регионов, которые находятся под контролем Вооружённых сил РФ, неразрывно связано с Россией.

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По его мнению, они могут объединиться в союзное государство.

«Формат юридически существует, он удачный и удобный», — подчеркнул он.

Константинов добавил, что также возможно создание отдельных республик по примеру Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию ДНР и ЛНР народных республик, а также никогда не признает Крым частью России.

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ФОТО: РИА Новости
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