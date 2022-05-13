Зеленский заявил, что Киев не признает Крым и республики Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, Украина также никогда не признает Крым частью России, однако в настоящее время следует обсуждать не эти вопросы, а думать о человеческих жизнях.

«Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... ко времени — человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что на переговорах в Турции киевская делегация предложила урегулировать вопрос Крыма в течение десяти лет, однако так и не получила ответа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вопрос полуострова закрыт однозначно раз и навсегда, это полноценный регион России, все переговоры с Киевом бесполезны, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЛНРДНРКрымВладимир Зеленский
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