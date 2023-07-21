В ОП представили стандарт наблюдения за дистанционным голосованием

Как утверждает Григорьев, проследить за работой системы ДЭГ можно будет на всех этапах: от подготовительных действий и до подведения итогов голосования.

ОП намерена обучать наблюдателей в регионах, где будет проходить ДЭГ, в онлайн-наблюдении будут участвовать региональные общественные штабы.

В начале июля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн граждан. ДЭГ будет проводиться в 25 регионах, в том числе в Москве.

