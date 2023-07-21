В ОП представили стандарт наблюдения за дистанционным голосованием
Члены Общественной палаты (ОП) и IT-эксперты разработали проект стандарта наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Его обсуждение прошло с участием общественных палат регионов, где в этом году планируется применить ДЭГ во время единого дня голосования.
По словам сопредседателя Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, проект представляет собой чек-лист, позволяющий любому, даже без специальных технических навыков, наблюдать за всеми процедурами в ходе проведения ДЭГ и оценивать прозрачность работы технологии.
Как утверждает Григорьев, проследить за работой системы ДЭГ можно будет на всех этапах: от подготовительных действий и до подведения итогов голосования.
ОП намерена обучать наблюдателей в регионах, где будет проходить ДЭГ, в онлайн-наблюдении будут участвовать региональные общественные штабы.
В начале июля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн граждан. ДЭГ будет проводиться в 25 регионах, в том числе в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru