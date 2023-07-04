Политолог Федорова: За электронным голосованием будущее

По её словам, Россия является «одним из абсолютных чемпионов в мире по цифровизации» в том числе в сферах государственных услуг, и голосование не должно быть исключением.

Она указала, ДЭГ удобно для избирателя, которому в идеале не придётся никуда не ходить, а будущим поколениям вовсе не нужно будет «возиться с бумажками».

«Логично, что государство должно идти им навстречу... Я считаю, что за электронным голосованием полностью будущее», - заключила Федорова.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн россиян, сообщает RT.

