Политолог Федорова: За электронным голосованием будущее
Политолог Анна Федорова заявила, что «очень хорошо и положительно» относится к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), сообщает агентство городских новостей «Москва».
По её словам, Россия является «одним из абсолютных чемпионов в мире по цифровизации» в том числе в сферах государственных услуг, и голосование не должно быть исключением.
Она указала, ДЭГ удобно для избирателя, которому в идеале не придётся никуда не ходить, а будущим поколениям вовсе не нужно будет «возиться с бумажками».
«Логично, что государство должно идти им навстречу... Я считаю, что за электронным голосованием полностью будущее», - заключила Федорова.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн россиян, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru