Проголосовать онлайн на выборах в сентябре смогут более 21 млн россиян
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что за четыре года с момента ввода дистанционного электронного голосования (ДЭГ) им воспользовались около 5,5 млн человек, сообщает ТАСС.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн граждан.
«Подали заявки - это была совершенно их инициатива, добровольная... 25 регионов, включая Москву. Те, у кого уже есть верифицированные записи - 21,5 млн человек», - уточнила Памфилова.
Она добавила, что в новых регионах страны ДЭГ использоваться пока не будет, так как «технически очень сложно сейчас это сделать».
Ранее Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах если «возникнет серьёзная опасность жизни и здоровью жителей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru