Проголосовать онлайн на выборах в сентябре смогут более 21 млн россиян

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она отметила, что в 2023 году проголосовать онлайн потенциально смогут 21,5 млн граждан.

«Подали заявки - это была совершенно их инициатива, добровольная... 25 регионов, включая Москву. Те, у кого уже есть верифицированные записи - 21,5 млн человек», - уточнила Памфилова.

Она добавила, что в новых регионах страны ДЭГ использоваться пока не будет, так как «технически очень сложно сейчас это сделать».

Ранее Памфилова допустила перенос выборов в новых регионах если «возникнет серьёзная опасность жизни и здоровью жителей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».