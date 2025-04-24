В ООН признали, что украинский закон о меньшинствах дискриминирует русскоязычных

Комитет Организации объединенных наций по ликвидации расовой дискриминации признал, что украинский закон о национальных меньшинствах нарушает права русских. Об этом сообщают РИА Новости.

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В конце 2022 года на Украине был принят закон о национальных меньшинствах. Он гарантирует право на сохранение своей культуры для тех этнических групп, чей язык включен в список языков Евросоюза. В него не входит русский язык. Сотрудники ООН пришли к выводу, что это нарушает права человека.

МИД России неоднократно отмечал, что Украина систематически притесняет русскоязычное население. На данный момент сразу несколько законов страны запрещают популяризацию русского языка, создание позитивного образа российских государственных деятелей и реализацию литературы на русском.

Ранее в ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами украинской армии, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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