В ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ
С 2023 года 104 российских военнопленных на Украине из 205 опрошенных сообщили о пытках, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине.
В документе говорится о том, что большая часть актов жестокого обращения или пыток происходили в гаражах, частных домах и подвалах.
Кроме того, указывается, что пытали российских военнопленных солдаты ВСУ или украинские силы безопасности на территориях Херсонской, Киевской, Харьковской, Запорожской областей, а также в ЛДНР.
Ранее военнопленный из ВСУ Ярослав Диденко заявил, что некоторые украинские военные готовы к перевороту и желают развернуть орудия на Киев, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru