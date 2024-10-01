В ООН заявили о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ

В документе говорится о том, что большая часть актов жестокого обращения или пыток происходили в гаражах, частных домах и подвалах.

Кроме того, указывается, что пытали российских военнопленных солдаты ВСУ или украинские силы безопасности на территориях Херсонской, Киевской, Харьковской, Запорожской областей, а также в ЛДНР.

Ранее военнопленный из ВСУ Ярослав Диденко заявил, что некоторые украинские военные готовы к перевороту и желают развернуть орудия на Киев, отмечает RT.

