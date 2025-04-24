Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
24 апреля 202513:23
Организация Объединенных Наций (ООН) не должна превратиться «какую-то из международным организаций». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его мнению, ООН необходимо сохранить в качестве «главенствующей в мировой политической архитектуре» - как это было по итогам Второй мировой войны.
«Но с поправкой на сегодняшние реалии», - заключил он.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международные институты не могут справиться с современными вызовами, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Международная федерация гимнастики отказала Лале Крамаренко в нейтральном статусе
- В Санкт-Петербурге умер директор музея «Смольный» Николай Третьяков
- Жители Вологодской области стали ездить за спиртным в соседние регионы
- В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1
- Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию
- Костин заявил, что не видит перспектив возвращения Visa и Mastercard в Россию
- В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине
- Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя космонавтами
- Гришаева, Пелагея и другие звезды озвучили письма с фронта Великой Отечественной войны
- СМИ: Школьница умерла от последствий гриппа «А» в Петербурге
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru