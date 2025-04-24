Слуцкий: ООН необходимо сохранить как главенствующую политическую организацию

По его мнению, ООН необходимо сохранить в качестве «главенствующей в мировой политической архитектуре» - как это было по итогам Второй мировой войны.

«Но с поправкой на сегодняшние реалии», - заключил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что международные институты не могут справиться с современными вызовами, сообщает RT.