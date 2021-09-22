В ООН ответили на желание талибов выступать на Генассамблее

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал письмо талибов, захвативших власть в Афганистане, о желании выступать на Генассамблее организации, передает РИА Новости.

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Ранее представители запрещенного в РФ движения "Талибан" отправили запрос в ООН для того, чтобы выступить на Генассамблее. Радикалы выдвинули свою кандидатуру на должность постпреда при организации - Сухейль Шахин.

Хак заявил, что решение о том, кто будет представлять Афганистан в ООН - назначенный предыдущим правительством дипломат или представитель талибов - должен принимать комитет по аккредитации.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране была захвачена талибами.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ТалибанГенассамблея ООН
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