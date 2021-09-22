Талибы заявили о желании выступить на Генассамблее ООН

Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" отправили запрос в ООН для того, чтобы выступить на Генассамблее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН Антониу Гутерриша.

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Отмечается, что радикалы выдвинули свою кандидатуру на должность постпреда при организации, это Сухейль Шахин.

Талибы направили свой запрос в аккредитационный комитет организации.

Ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на Генассамблее ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанАфганистанООНГенассамблея ООН
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