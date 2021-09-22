Талибы заявили о желании выступить на Генассамблее ООН
Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" отправили запрос в ООН для того, чтобы выступить на Генассамблее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генсека ООН Антониу Гутерриша.
Отмечается, что радикалы выдвинули свою кандидатуру на должность постпреда при организации, это Сухейль Шахин.
Талибы направили свой запрос в аккредитационный комитет организации.
Ранее лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на Генассамблее ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана.
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