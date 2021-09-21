Президент Узбекистана призвал не допустить изоляции Афганистана

По мнению Мирзиёева, Афганистан нельзя оставлять наедине с проблемами в текущий непростой период. Он отметил, что Узбекистан продолжает оказывать посильную помощь гражданам страны, в частности, была открыта граница между государствами для поставки необходимых продуктов.

Узбекистанский лидер подчеркнул, что Афганистан является частью Центральной Азии и в установлении мира на ее территории заинтересован весь мир.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

