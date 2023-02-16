В ООН оценили призывы об исключении России из организации
Официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативы об исключении РФ из организации, передает ТАСС.
Представитель генсека заявил, что исключение РФ из организации не поможет разрешить конфликт на Украине.
Исключение каких-либо стран из ООН не способствует установлению мира, отметил Дюжаррик. По его словам, это принципиальная позиция офиса генсека.
С начала специальной операции России в Европу прибыли более 8 миллионов украинцев, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В ООН ранее отказались расследовать террористические акты на газопроводах «Северный поток». В организации сослались на отсутствие мандата, пишет НСН.
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