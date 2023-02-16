В ООН оценили призывы об исключении России из организации

Представитель генсека заявил, что исключение РФ из организации не поможет разрешить конфликт на Украине.

Исключение каких-либо стран из ООН не способствует установлению мира, отметил Дюжаррик. По его словам, это принципиальная позиция офиса генсека.

С начала специальной операции России в Европу прибыли более 8 миллионов украинцев, сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ООН ранее отказались расследовать террористические акты на газопроводах «Северный поток». В организации сослались на отсутствие мандата, пишет НСН.

