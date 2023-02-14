В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Профильный комитет Госдумы готовит призыв к ООН о расследовании диверсии на «Северном потоке — 2». Об этом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что необходимо дать правовую оценку «чудовищной диверсии» на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления.