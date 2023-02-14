В ГД готовят призыв к ООН о расследовании диверсии на «Северных потоках»
Профильный комитет Госдумы готовит призыв к ООН о расследовании диверсии на «Северном потоке — 2». Об этом глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что необходимо дать правовую оценку «чудовищной диверсии» на трубопроводах СП-2 и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления.
Американские власти «выстрелили себе в ногу», устроив теракт на газопроводах «Северные потоки», сообщил в эфире подкаста War Nerd публицист из Соединенных Штатов Сеймур Херш, который ранее обнародовал расследование о взрывах на российских трубопроводах.
При этом бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов в разговоре с НСН отмечал, что Вашингтон уже назвал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков» ложью, официального расследования не будет.
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