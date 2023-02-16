В ООН насчитали более 8 млн украинских беженцев после начала спецоперации
С начала специальной военной операции в Европу прибыли свыше 8 млн вынужденных переселенцев из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Только за последние две недели количество беженцев выросло на 25 тысяч человек. Больше всего переселенцев приняли Россия, Польша и Германия. Также в десятку попали Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция и Румыния.
В общей сложности после 24 февраля 2022 года из Украины выехали 18,4 млн человек, при этом 10,1 млн вернулись.
Как считает член Совета Федерации России Алексей Пушков, отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться. По его словам, 68 процентов жителей Польши относятся к вынужденным переселенцам из Украины негативно.
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