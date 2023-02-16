В ООН насчитали более 8 млн украинских беженцев после начала спецоперации

С начала специальной военной операции в Европу прибыли свыше 8 млн вынужденных переселенцев из Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Беженцы из Украины массово отравились в польском центре

Только за последние две недели количество беженцев выросло на 25 тысяч человек. Больше всего переселенцев приняли Россия, Польша и Германия. Также в десятку попали Чехия, Италия, Испания, Великобритания, Болгария, Франция и Румыния.

В общей сложности после 24 февраля 2022 года из Украины выехали 18,4 млн человек, при этом 10,1 млн вернулись.

Как считает член Совета Федерации России Алексей Пушков, отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться. По его словам, 68 процентов жителей Польши относятся к вынужденным переселенцам из Украины негативно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияООНБеженцы Из Украины
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