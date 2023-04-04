В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь право вето в ООН
Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях.
До этого глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля иронично прокомментировал выполнение функций председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН Российской Федерацией.
«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», — повторил шутку за украинскими СМИ глава евродипломатии.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН, сообщают СМИ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru