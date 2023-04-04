В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь право вето в ООН

Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях.

До этого глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля иронично прокомментировал выполнение функций председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН Российской Федерацией.