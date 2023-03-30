Белый дом признал невозможность лишения России членства в СБ ООН
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН, сообщают СМИ.
Представитель американской администрации отметила, что Москва будет председательствовать в Совбезе в апреле.
Жан-Пьер напомнила, что РФ является постоянным членом Совета безопасности. Реальных международно-правовых путей для изменения этого статуса у Запада нет, констатировала она.
Совбез ООН 27 марта отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам». Документ поддержали Китай, Бразилия, Белоруссия и ряд других стран, передает НСН.
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