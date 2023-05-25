В офисе Зеленского сомневаются в военной компетентности премьера Венгрии
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква выразил сомнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хороший военный эксперт.
23 мая во время выступления на Катарском экономическом форуме Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте и призвал к проведению мирных переговоров.
«Может, я что-то пропустил. Может, премьер (Венгрии — ред. НСН) стал очень хорошим военным экспертом и знает потенциал украинских Вооруженных сил, и, может, очень-очень хорошо знает потенциал российских Вооруженных сил», — цитирует Жовква агентство Bloomberg.
Ранее сегодня спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсетях ответил на заявление Орбана. Он напомнил, что ряд европейских политиков в 2022 году говорили, что Украина не сумеет продержаться более 72 часов. «Они были неправы тогда и неправы сейчас», - написал Николенко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: На службу возвращаются свыше 90% военных, получивших увечья в СВО
- МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
- Слуцкий предложил ввести отцовский капитал и четырехдневную рабочую неделю
- СМИ: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения F-16 от НАТО
- Белгородский губернатор заявил об ещё одном сбитом беспилотнике
- СМИ: В Амстердаме на площади выставили подбитый российский танк
- Челябинский тракторный завод превысил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей
- Пентагон: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться летом
- В офисе Зеленского сомневаются в военной компетентности премьера Венгрии
- Галустян и Карибидис снимутся в российско-индийском фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru