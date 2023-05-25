В офисе Зеленского сомневаются в военной компетентности премьера Венгрии

«Может, я что-то пропустил. Может, премьер (Венгрии — ред. НСН) стал очень хорошим военным экспертом и знает потенциал украинских Вооруженных сил, и, может, очень-очень хорошо знает потенциал российских Вооруженных сил», — цитирует Жовква агентство Bloomberg.

Ранее сегодня спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсетях ответил на заявление Орбана. Он напомнил, что ряд европейских политиков в 2022 году говорили, что Украина не сумеет продержаться более 72 часов. «Они были неправы тогда и неправы сейчас», - написал Николенко.

