В офисе Зеленского сомневаются в военной компетентности премьера Венгрии

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква выразил сомнение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хороший военный эксперт.

23 мая во время выступления на Катарском экономическом форуме Орбан заявил, что Украина не сможет одержать победу в военном конфликте и призвал к проведению мирных переговоров.

Замглавы офиса Зеленского заявил, что контрнаступление еще не началось

«Может, я что-то пропустил. Может, премьер (Венгрии — ред. НСН) стал очень хорошим военным экспертом и знает потенциал украинских Вооруженных сил, и, может, очень-очень хорошо знает потенциал российских Вооруженных сил», — цитирует Жовква агентство Bloomberg.

Ранее сегодня спикер МИД Украины Олег Николенко в соцсетях ответил на заявление Орбана. Он напомнил, что ряд европейских политиков в 2022 году говорили, что Украина не сумеет продержаться более 72 часов. «Они были неправы тогда и неправы сейчас», - написал Николенко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры