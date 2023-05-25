Замглавы офиса Зеленского заявил, что контрнаступление еще не началось

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев начнет контрнаступление, когда получит все необходимое вооружение от западных союзников.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире итальянского телеканала Rai заявлял, что украинское контрнаступление продолжается уже несколько дней. Он уточнил, что солдаты проводят ряд отдельных операций. В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о большой вероятности, что украинская армия попытается вернуть Артемовск (Бахмут).

У ВСУ нет сил и средств проводить сейчас контрнаступление из-за активных действий российских войск, утверждает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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