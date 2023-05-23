МИД Украины опроверг слова Орбана о неспособности Киева победить Россию
Cпикер МИД Украины Олег Николенко в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подверг критике высказывания главы правительства Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не сможет победить Россию без привлечения сил Североатлантического альянса.
Николенко напомнил слова ряда европейских политиков, произнесенные ими в 2022 году, что Украина не сумеет продержаться более 72 часов. «Они были неправы тогда и неправы сейчас», — заявил пресс-секретарь украинского МИД.
Ранее Орбан заявил, что Брюсселю необходимо заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru