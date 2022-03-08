В офисе Зеленского озвучили условие для отказа от вступления в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать отказа от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

Зеленский усомнился в способности НАТО «кого-то защитить»

По его словам, Украине необходим «чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий безопасности в условиях, когда НАТО открыто отказывается» принимать страну в альянс.

«Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах», - заключил Подоляк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления страны в НАТО после того, как понял, что альянс не готов к такому шагу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры