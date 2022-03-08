В офисе Зеленского озвучили условие для отказа от вступления в НАТО
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать отказа от вступления в НАТО при наличии гарантий безопасности, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
По его словам, Украине необходим «чёткий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий безопасности в условиях, когда НАТО открыто отказывается» принимать страну в альянс.
«Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах», - заключил Подоляк.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления страны в НАТО после того, как понял, что альянс не готов к такому шагу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Два человека погибли при крушении самолёта в Ленинградской области
- Столтенберг назвал ситуацию на Украине ответственностью НАТО
- Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций
- Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении поддержки VIsa и Mastercard
- В офисе Зеленского озвучили условие для отказа от вступления в НАТО
- Лавров обсудил ситуацию на Украине с госсекретарём Ватикана
- СМИ: Евросоюз готовит новые санкции против 14 россиян
- Не верю! Украинский политолог призвал не доверять обещаниям Зеленского
- Васильев назвал причину остановки съемок «Модного приговора»
- Силуанов заявил, что на выплаты детям от 8 до 16 лет направят 455 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru