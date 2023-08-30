В офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды»
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды». Об этом украинский политик заявил в интервью газете Corriere della Sera.
Ранее Франциск провел телемост с молодыми католиками из России и указал, что они — наследники великой империи, просвещенной страны «большой культуры и большой человечности».
По мнению Подоляка, речь главы католической церкви «разрушительна для современного гуманизма» и поощряет империализм.
«Похоже, что папа вновь стал инструментом ... пропаганды», — указал представитель Киева.
Ранее в МИД Украины осудили речь папы Римского о великой России и назвали слова понтифика «империалистической пропагандой», напоминает RT.
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