В офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу Римского Франциска «инструментом российской пропаганды». Об этом украинский политик заявил в интервью газете Corriere della Sera.

СМИ: Украина осудила речь Папы Римского о великой России

Ранее Франциск провел телемост с молодыми католиками из России и указал, что они — наследники великой империи, просвещенной страны «большой культуры и большой человечности».

По мнению Подоляка, речь главы католической церкви «разрушительна для современного гуманизма» и поощряет империализм.

«Похоже, что папа вновь стал инструментом ... пропаганды», — указал представитель Киева.

Ранее в МИД Украины осудили речь папы Римского о великой России и назвали слова понтифика «империалистической пропагандой», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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