В офисе Зеленского назвали папу Римского «инструментом российской пропаганды»

Ранее Франциск провел телемост с молодыми католиками из России и указал, что они — наследники великой империи, просвещенной страны «большой культуры и большой человечности».

По мнению Подоляка, речь главы католической церкви «разрушительна для современного гуманизма» и поощряет империализм.

«Похоже, что папа вновь стал инструментом ... пропаганды», — указал представитель Киева.

Ранее в МИД Украины осудили речь папы Римского о великой России и назвали слова понтифика «империалистической пропагандой», напоминает RT.

