США: Иран после ударов не способен создать ядерное оружие

По его словам, неделю назад Тегеран был близок к этому. Отмечается, что Вашингтон уничтожил в Иране соответствующее оборудование.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

