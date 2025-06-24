США: Иран после ударов не способен создать ядерное оружие

Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, сообщил телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

СМИ: Удары Ирана по авиабазе США в Катаре играют на руку Израилю

По его словам, неделю назад Тегеран был близок к этому. Отмечается, что Вашингтон уничтожил в Иране соответствующее оборудование.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСШАИран

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