Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада

Украина сможет выдержать долгие боевые действия только при поддержке стран Запада. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

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Он отметил, что все говорит о том, что конфликт будет продолжаться еще долго. Блащак указал, что «важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское».

Ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого Украине оказалось недостаточно. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже сообщил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров», отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаСпецоперация
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