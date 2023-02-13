Минобороны Польши: Киев выдержит долгий конфликт только при помощи Запада
Украина сможет выдержать долгие боевые действия только при поддержке стран Запада. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.
Он отметил, что все говорит о том, что конфликт будет продолжаться еще долго. Блащак указал, что «важнейшей целью является то, чтобы поддерживать Украину, а также развивать Войско польское».
Ранее США и партнеры уже пообещали Киеву боевые танки, но этого Украине оказалось недостаточно. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк позже сообщил, что поставка истребителей Запада и другой авиатехники Киеву – это «активная опция на столе переговоров», отмечает НСН.
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