В офисе Зеленского допустили, что переговоры с Россией продлятся «несколько недель»

«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — поделился советник.

По словам Подоляка, основные требования Киева — прекращение огня, отвод российских войск и политическое урегулирование по вопросу «спорных территорий».

Ранее Зеленский, комментируя переговоры с Россией, заявил, что «пришло время встречаться», «говорить» и «восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины».

