В офисе Зеленского допустили, что переговоры с Россией продлятся «несколько недель»
Переговоры представителей России и Украины могут продлиться несколько недель, считает советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Об этом он заявил в эфире Bloomberg TV.
«Переговоры могут продлиться несколько недель или даже дольше из-за взаимоисключающих правовых вопросов», — поделился советник.
По словам Подоляка, основные требования Киева — прекращение огня, отвод российских войск и политическое урегулирование по вопросу «спорных территорий».
Ранее Зеленский, комментируя переговоры с Россией, заявил, что «пришло время встречаться», «говорить» и «восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины».
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