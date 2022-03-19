Зеленский: Пришло время восстанавливать территориальную целостность Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя переговоры с Россией, заявил, что пришло время восстанавливать территориальную целостность страны. Об этом глава государства заявил в видеообращении.
«Пришло время встречаться. Время говорить. Пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины», — указал Зеленский.
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва и Киев уже провели три раунда очных переговоров по урегулированию ситуации, представители двух стран продолжают встречи по видеосвязи.
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