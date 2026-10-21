Россия могла пойти навстречу США в вопросе включения в переговорный процесс по Украине Финляндии и Норвегии. Об этом НСН рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В Санкт-Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, она длилась более трех часов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков заявил, что Норвегия и Финляндия стали новыми участниками процесса по Украине, уточнив, что Россия посмотрит, насколько конструктивен будет их вклад. На этом фоне Рогов напомнил о важном нюансе.

«Хочу напомнить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президента с Уиткоффом сказал, что, какие бы инициативы не звучали, Россия будет смотреть на серьезность этих намерений и исполнение. Потому что противник уже ни раз нас обманывал и не выполнял свои обязательства. То есть Россия не будет прекращать активные действия и делать политические уступки. Также не стоит рассчитывать и на чудо в отношениях с США. Поэтому привлечение новых участников вполне возможно, если они не успели себя декларативно замазать, как это сделали официальный Берлин, Париж и Брюссель. С другой стороны, они так же консолидировано, как и весь ЕС с глобалистами, разжигают конфликт, делают заявления и пытаются поддерживать режим Зеленского», — рассказал он.