Хорошо подыгрывают: Зачем Осло и Хельсинки приобщили к переговорам по Украине
Владимир Рогов заявил НСН, что привлечение Финляндии и Норвегии к украинскому урегулированию стало возможно только потому, что они не успели наделать компрометирующих их заявлений в публичном поле.
Россия могла пойти навстречу США в вопросе включения в переговорный процесс по Украине Финляндии и Норвегии. Об этом НСН рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
В Санкт-Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа, она длилась более трех часов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Песков заявил, что Норвегия и Финляндия стали новыми участниками процесса по Украине, уточнив, что Россия посмотрит, насколько конструктивен будет их вклад. На этом фоне Рогов напомнил о важном нюансе.
«Хочу напомнить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей президента с Уиткоффом сказал, что, какие бы инициативы не звучали, Россия будет смотреть на серьезность этих намерений и исполнение. Потому что противник уже ни раз нас обманывал и не выполнял свои обязательства. То есть Россия не будет прекращать активные действия и делать политические уступки. Также не стоит рассчитывать и на чудо в отношениях с США. Поэтому привлечение новых участников вполне возможно, если они не успели себя декларативно замазать, как это сделали официальный Берлин, Париж и Брюссель. С другой стороны, они так же консолидировано, как и весь ЕС с глобалистами, разжигают конфликт, делают заявления и пытаются поддерживать режим Зеленского», — рассказал он.
При этом он поспешил заверить, что не стоит считать Финляндию и Норвегию менее воинственно настроенными по отношению к России.
«Я думаю, что включение данных государств в переговоры — это инициатива США, которым Россия пошла навстречу, тем самым все еще не дав слова представителям ЕС как таковым. Получается, что не Брюссель, Париж и Берлин в этих переговорах, а именно Осло и Хельсинки. Но я бы не сказал, что они настроены к России менее недружественно. Норвегия буквально недавно выделила семь миллиардов Украине. Заявления у них достаточно жесткие. Просто Норвегия и Финляндия более старательно подыгрывают США в противостоянии Трампа и элит из ЕС», — уточнил он.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что на переговорах с Уиткоффом Путин представил американскому переговорщику объективную ситуацию на линии боевого соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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