В Новой Каховке не исключают консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ

МИД: расширение повестки саммита G20 за счет вопросов мира и безопасности станет прямым вторжением в прерогативы Совбеза ООН

СМИ: Индия намерена удвоить объемы торговли с РФ

Байден: США будут конкурировать с КНР, и не допускать, чтобы это переросло в конфликт

Фильм российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» взял главный приз на 44-м международном кинофестивале в Палермо

Сегодня в мире отмечается день доброты