В Новой Каховке не исключают консервации ГЭС из-за обстрелов ВСУ
Из-за постоянных ракетных обстрелов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) украинскими военными власти территории не стали исключать возможность консервации станции. Об этом заявил глава администрации города Новая Каховка в Херсонской области Владимир Леонтьев РИА Новости.
«Очевидно, что в такой ситуации, под такими обстрелами, наверное, придется ее (Каховскую ГЭС) консервировать», — цитирует его Газета.ru.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что степень разрушений Каховской гидроэлектростанции из-за обстрелов Вооруженными силами Украины носит грандиозный характер.
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