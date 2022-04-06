Небензя: Украина планировала решить вопрос Донбасса «военным путем»
Украинские власти планировали в марте текущего года решить проблему Донбасса силой, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ в СБ ООН Василия Небензю.
По его словам, в настоящее время взрывы звучат на территории всей Украины лишь потому, что иного способа принести мир в Донбасс не оставалось. Украина отказывалась выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем», сообщил дипломат.
«В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», — отметил он.
Напомним, власти США полагают, что военный конфликт на территории Украины может продлиться «месяцы и дольше». Такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Небензя: Украина планировала решить вопрос Донбасса «военным путем»
- В Москве ожидается потепление до 16 градусов
- Псаки: Война с РФ не отвечает интересам США
- Google опроверг блокировку сайта Минобороны РФ в поисковой выдаче
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 490 млн
- На Шри-Ланке отменили чрезвычайное положение
- Португалия высылает 10 сотрудников посольства РФ
- Взрыв произошел в Белгородской области
- США планируют наложить санкции на Сбербанк
- Минюст РФ включил в реестр иноагентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru