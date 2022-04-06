Небензя: Украина планировала решить вопрос Донбасса «военным путем»

По его словам, в настоящее время взрывы звучат на территории всей Украины лишь потому, что иного способа принести мир в Донбасс не оставалось. Украина отказывалась выполнять Минские соглашения, «приготовившись при этом уже в марте решить проблему Донбасса военным путем», сообщил дипломат.

«В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», — отметил он.

Напомним, власти США полагают, что военный конфликт на территории Украины может продлиться «месяцы и дольше». Такую позицию озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

