В Нагорном Карабахе сообщили о новых погибших военных Армении
Еще 147 армянских военных погибли в боях с азербайджанскими военнослужащими в зоне карабахского конфликта. Об этом проинформировало министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в субботу, 26 декабря.
Всего Армия обороны непризнанного Карабаха с начала войны потеряла 2007 военнослужащих погибшими.
По данным министерства здравоохранения Армении. Опубликованным 11 декабря, известно о 2 тысячах 996 погибших, которые уже прошли судмедэкспертизу, уточняет «Интерфакс».
Ранее профессор МГИМО Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН, что именно Пашинян виновен в падении боеспособности армянской армии.
«Серж Саргсян и Роберт Кочарян создали лучшую в регионе армию, их самих Алиев и его отец боялись как огня. А основные проблемы в армянской армии возникли после 2016 года. Тогда Азербайджан потерпел поражение в «четырехдневной войне» в апреле и запросил перемирия. Впервые в этой войне были применены беспилотники. Азербайджан сделал выводы из этого и начал накачивать армию беспилотниками, тогдашнее армянское руководство приняло решение перевооружить свою армию и заказало средства противовоздушной обороны для борьбы с ними в России», - отметил эксперт.
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