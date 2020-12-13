Пашинян заявил об участии турецких военных в атаке на карабахские села

Пашинян подчеркнул, что нападение азербайджанской стороны с участием турецких подразделений произошло в отсутствие в селах Гадрутского района российских миротворцев – они не успели установить там свои наблюдательные пункты. Но, по словам премьера, Армения сохраняла контроль над территорией, где находятся села Хцаберд и Хин Тахер, после перемирия, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживает Баку. При этом Турция — член НАТО, а Армения входит в ОДКБ, но Россия неоднократно заявляла, что гарантии для Армении распространяются только на территорию самой страны, Нагорный же Карабах не входит в ее состав, да и его независимость не признана даже самой Арменией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Россия оказалась проигравшей стороной после заключения мира в Нагорном Карабахе.

«Страна, которая воюет российским вооружением, должна побеждать. Потому что это престиж и авторитет наших вооружений. Армения воевала российским оружием и проиграла. Армения – член ОДКБ, Карабах – спорная территория. Российская Федерация понесла репутационные потери. Никто не боится нашей страны, никто не боится нашей армии. Никто не боится сбивать наши вертолеты. Россия должна была за это жестко спросить. Да, есть мнение, что те, кто так считают, должны брать в руки оружие и ехать туда воевать. Но я считаю, чтобы всем нам не пришлось брать в руки оружие для защиты наших границ, нужно за пределами Российской Федерации обозначать свою более жесткую и эффективную позицию», - заключил парламентарий.

