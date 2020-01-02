В «Нафтогазе» рассказали о рисках сделки с «Газпромом»

В украинском «Нафтогазе» высказали недовольство по поводу участия в соглашении с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве, сообщает РИА Новости.

Представитель украинской госкомпании считает, что «Газпром» решил не брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», которое не соответствуют европейскому в части регулировки рынка природного газа. Эти риски взял на себя «Нафтогаз», сыграв роль буфера между Киевом и российской госкорпорацией, отмечает Газета.ru.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — сказал Андрей Кобелев.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа 31 декабря сроком на пять лет. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год. Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».