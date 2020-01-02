В «Нафтогазе» рассказали о рисках сделки с «Газпромом»
В украинском «Нафтогазе» высказали недовольство по поводу участия в соглашении с «Газпромом» по транзиту газа через территорию Украины. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве, сообщает РИА Новости.
Представитель украинской госкомпании считает, что «Газпром» решил не брать на себя риски «неэффективного украинского законодательства», которое не соответствуют европейскому в части регулировки рынка природного газа. Эти риски взял на себя «Нафтогаз», сыграв роль буфера между Киевом и российской госкорпорацией, отмечает Газета.ru.
«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — сказал Андрей Кобелев.
Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа 31 декабря сроком на пять лет. Объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год. Также документ предусматривает отказ Украины от новых исков к «Газпрому».
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), завершила сертификацию нового оператора украинской газотранспортной системы 24 декабря 2019 года. Также были утверждены тарифы на транспортировку газа, отмечает РИА Новости.
Ранее НСН рассказала, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.
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