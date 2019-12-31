Транзитное противостояние. Как «Газпром» и «Нафтогаз» договорились

Февраль 2018. Стокгольмский арбитраж выносит решение по вопросу о транзите газа, обязав «Газпром» выплатить более 4,6 млрд долларов по иску за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. После зачета встречных требований «Газпрома» российская сторона остается должна 2,56 млрд долларов. Этот пункт стал одним из основных в процессе переговоров по новому «транзитному» договору.

Апрель 2018. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявляет о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины в объёме 10-15 млрд кубометров, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Март 2019. «Нафтогаз» сигнализирует о готовности «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину с 2020 года. В Венгрии говорят о предварительной договоренности о поставках газа в обход Украины.

Май 2019. Президентом Украины становится Владимир Зеленский. В первых заявлениях он упоминает «транзитный» вопрос, выражая надежду на поддержку ЕС на переговорах. 30 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк предупреждает о серьезных экономических и геополитических последствиях, если транзит газа через Украину прекратится. Страна лишится 3 миллиардов долларов доходов, говорит он. Зеленский

Сентябрь 2019. 21 сентября «Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» повышенный тариф на транзит на период сроком в пять лет.

Октябрь 2019. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 9 октября отвергает идею продления контракта с Россией на действующих условиях. Краткосрочное продление договора Киев тоже не интересует. 28 октября Российская сторона отказывает одобрить предложенную Киевом методику определения тарифа на транспортировку газа. Подписание технического соглашения между операторами газотранспортных систем сорвано.

Ноябрь 2019. Нацбанк Украины предупреждает о грозящих Украине убытках в случае снижения объемов транзита газа. Они могут составить 0,6% или 0,9% ВВП в зависимости от сценария, считает регулятор. 2 ноября руководство «Нафтогаза» выдвинуло иск к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. Сумма требований украинской компании исчисляется 12 миллиардами долларов. 5 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель заявляет о готовности страны прекратить транзит газа из России: в подземных хранилищах рекордное количество газа, утверждает он. 14 ноября 2019 года российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС в Бразилии объявляет, что транзит газа через территорию Украины может быть прекращен.

18-19 ноября 2019. «Газпром» официально предлагает «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. Условие – отказ от всех взaимных претензий в междунaродном aрбитрaже, a тaкже прекрaщение всех судебных рaзбирaтельств

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отвергает е предложение «Газпрома»: Киеву нужен долгосрочный контракт.

26 ноября 2019. «Нафтогаз» грозится начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища в случае, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. Зеленский выступает за подписание нового долгосрочного договора о транзите российского газа.