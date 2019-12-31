Транзитное противостояние. Как «Газпром» и «Нафтогаз» договорились
НСН рассказывает, как соглашение между Россией и Украиной по транзиту газа едва не оказалось под угрозой срыва, и почему его все-таки успели подписать.
Россия и Украина после нескольких лет споров, судебных разбирательств и многочисленных переговоров наконец сумели согласовать новый договор о транзите газа: предыдущий истекал в декабре 2019 года. 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о заключении контракта, по которому украинская сторона за 5 лет транзита получит 7 млрд долларов. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, документы приобретают юридическую силу с 31 декабря 2019 года. НСН вспоминает основные моменты хронологии переговоров Москвы и Киева по транзиту газа.
Февраль 2018. Стокгольмский арбитраж выносит решение по вопросу о транзите газа, обязав «Газпром» выплатить более 4,6 млрд долларов по иску за недопоставку согласованных объёмов газа для транзита. После зачета встречных требований «Газпрома» российская сторона остается должна 2,56 млрд долларов. Этот пункт стал одним из основных в процессе переговоров по новому «транзитному» договору.
Апрель 2018. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявляет о готовности сохранить транзит газа через территорию Украины в объёме 10-15 млрд кубометров, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.
Март 2019. «Нафтогаз» сигнализирует о готовности «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину с 2020 года. В Венгрии говорят о предварительной договоренности о поставках газа в обход Украины.
Май 2019. Президентом Украины становится Владимир Зеленский. В первых заявлениях он упоминает «транзитный» вопрос, выражая надежду на поддержку ЕС на переговорах. 30 мая новый секретарь СНБО Александр Данилюк предупреждает о серьезных экономических и геополитических последствиях, если транзит газа через Украину прекратится. Страна лишится 3 миллиардов долларов доходов, говорит он. Зеленский
Сентябрь 2019. 21 сентября «Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» повышенный тариф на транзит на период сроком в пять лет.
Октябрь 2019. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев 9 октября отвергает идею продления контракта с Россией на действующих условиях. Краткосрочное продление договора Киев тоже не интересует. 28 октября Российская сторона отказывает одобрить предложенную Киевом методику определения тарифа на транспортировку газа. Подписание технического соглашения между операторами газотранспортных систем сорвано.
Ноябрь 2019. Нацбанк Украины предупреждает о грозящих Украине убытках в случае снижения объемов транзита газа. Они могут составить 0,6% или 0,9% ВВП в зависимости от сценария, считает регулятор. 2 ноября руководство «Нафтогаза» выдвинуло иск к «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. Сумма требований украинской компании исчисляется 12 миллиардами долларов. 5 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель заявляет о готовности страны прекратить транзит газа из России: в подземных хранилищах рекордное количество газа, утверждает он. 14 ноября 2019 года российский лидер Владимир Путин на саммите БРИКС в Бразилии объявляет, что транзит газа через территорию Украины может быть прекращен.
18-19 ноября 2019. «Газпром» официально предлагает «Нафтогазу» продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. Условие – отказ от всех взaимных претензий в междунaродном aрбитрaже, a тaкже прекрaщение всех судебных рaзбирaтельств
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель отвергает е предложение «Газпрома»: Киеву нужен долгосрочный контракт.
26 ноября 2019. «Нафтогаз» грозится начать закачку российского транзитного газа в свои подземные хранилища в случае, если он будет поступать на украинскую территорию без подписания нового контракта на транзит. Зеленский выступает за подписание нового долгосрочного договора о транзите российского газа.
Декабрь 2019. Президент России Владимир Путин 4 декабря заявил, что Киев выдвигает неприемлемые условия по газовому контракту. 7 декабря «Нафтогаз» заявляет о готовности отозвать новые иски к «Газпрому», если будет заключен долгосрочный контрaкт нa трaнзит российского гaзa, покрывающий все рaсходы. Киев готов получить присужденные Стокгольмским арбитражем 3 миллиарда долларов газом
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отвечает, что Москва и Киев не смогут договориться в случае, если продолжатся требования выплатить средства в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
9 декабря Владимир Путин и Владимир проводят первую личную встречу, а уже 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о компенсации в размере 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять. «Мы готовы взять газом», - говорит он.
21 декабря 2019 года «Газпром» объявляет, что выплатит «Нафтогазу Украины» 2,9 млрд долларов, исполняя тем самым решение Стокгольмского арбитража в пользу украинской компании. Министр энергетики Украины Алексей Оржель говорит, что «Газпром» заплатит компенсацию деньгами. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко называет решение компромиссным: «Пятилетний контракт - победа это или предательство? Газпром хотел один год, мы - десять. Сошлись посередине».
23 декабря 2019 года Москва и Киев договорились о фиксированной цене за транзит газа на ближайшие пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак председателю правительства Дмитрию Медведеву. 25 декабря российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража «каплей море» по сравнению с теми исками, от которых отказался Киев. Уже на следующий день, 26 декабря, Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским «Газпромом». Стороны отказываются от взаимных финансовых претензий.
27 декабря 2019. «Газпром» объявляет о выплате «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража.
30 декабря 2019. Замминистра юстиции Украины Иван Лещин сообщил, что украинская сторона и «Газпром» подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Кабмин Украины дает добро на подписание соглашение по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» на 2020-2024 годы. Стороны заключают пятилетний договор по транзиту газа через территорию Украины.
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