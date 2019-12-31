РФ и Украина подписали контракт на транзит газа
31 декабря 201900:20
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, подписанные документы вступают в силу после 31 декабря текущего года.
Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, контракт подписан на пять лет, за этот период Украина рассчитывает получить 7 млрд долларов, пишет агентство. Также Зеленский отметил, что по соглашению транзитный объем в предстоящем году составит 65 млрд кубометров газа и с 2021 по 2024 годы - 40 млрд.
Контракт подписан после пяти дней переговоров в Вене.
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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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